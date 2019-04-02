Mehmet Altın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİLECİK PAZARYERİ belediye başkan adayı olan Mehmet Altın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİLECİK PAZARYERİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Altın isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİLECİK PAZARYERİ adayı Mehmet Altın kimdir? BTP BİLECİK PAZARYERİ adayı Mehmet Altın yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Altın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİLECİK PAZARYERİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Altın PAZARYERİ ilçesinde % 2,76 oranında oy almıştır. PAZARYERİ ilçesinde % 2,76 oranında oy olan Mehmet Altın adlı BTP adayı toplamda 108 adet oy sayısına ulaştı.

BİLECİK PAZARYERİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.