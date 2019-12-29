Haberler » Spor » Mehmet Altıparmak: 'Futbolda bazen tek pozisyonla 3 puan alıyorsun' - Spor

Mehmet Altıparmak: "Futbolda bazen tek pozisyonla 3 puan alıyorsun"

TFF 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında, deplasmanda Keçiörengücüne mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Açıkçası galibiyeti çok hak ettik amafutbolda bazen tek pozisyonla 3 puan alıyorsun" dedi.

29.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:57 Mehmet Altıparmak:
TFF 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında, deplasmanda Keçiörengücüne mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Açıkçası galibiyeti çok hak ettik ama

futbolda bazen tek pozisyonla 3 puan alıyorsun" dedi.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "İkinci yarının son maçıydı. Kazanıp ligi ikinci bitirmek istiyorduk. Oyunun geneline baktığınızda zaten maçın ilk yarısı 5-0 biter. Maçın genelinde rakibe verdiğimiz tek pozisyon gol oldu. Oynamaya çalışan, pozisyon üreten takımdık. Açıkçası galibiyeti çok hak ettik ama futbolda bazen tek pozisyonla 3 puan alıyorsun. İstediğimiz, arzumuz, kazanmak adına yaptığımız şeyler neticelenmedi. Futbol böyle, atamazsan atıyorlar" diye konuştu.

"Hedefimiz şampiyon olmak"

Üzgün olduklarını belirten Altıparmak, "Galibiyeti yakalayamadık bir de mağlup olduk. Çok üzgünüz ama lig uzun bir maraton, ikinci yarı çok çetin, daha zor geçecek. Daha fazla çalışacağız. Hedefimiz şampiyon olmak. Bu hedefimizden herhangi bir sapma yok. Sonuna kadar da bu işi kovalayacağız. İnşallah mayıs ayında şampiyon olacağız" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:08   Mecnun Otyakmaz'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç açıklaması - Spor
17:56   İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
17:56   BtcTurk Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
17:54   Maçın ardından - Spor
17:52   Paletli yüzmede 2019'un son Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi - Spor
17:43   Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in kalça pozu akılları aldı! - Spor
17:24   UEFA, VAR'da değişiklik yapmak için harekete geçti - Spor
16:30   Yiğidolar'dan zirve pozu - Spor
16:22   Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Yarı yolda bırakmak bana yakışmaz - Spor
16:05   Avustralya'da VAR konuşmaları yayınlandı! - Spor
29.12.2019 18:13:28