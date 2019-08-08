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Mehmet Altıparmak: "Futbolun adaleti olsaydı bugün biz kazanırdık"

TFF Süper Kupa finalinin ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

08.08.2019 01:13 Mehmet Altıparmak:
TFF Süper Kupa finalinin ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altıparmak, "Futbolun adaleti olsaydı bugün burada biz kazanırdık" dedi.

Amaçlarının iyi futbol oynamak olduğunu aktaran Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Belki futbol olarak bunu gerçekleştirdik ama futbolun adaleti olsaydı bugün kupayı biz alırdık. Bugün bizim için önemli olan oynadığımız futbol, girdiğimiz pozisyonlardı. Bizim tek amacımız Süper Lig'e geri dönmek. Hazırlık süreci geçirdik, bu maç ilk resmi maçımızdı, bize göre iyi mücadele verdik ama kupa Galatasaraya gitti. Bir takım Galatasaray'a karşı nasıl oynar az çok bunu gösterdik. Çok güzel, keyifli bir gece geçirdik. Bizi destekleyen tüm taraftarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Süper Kupa, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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