Mehmet Altıparmak'ın Şampiyonluk Hesapları

KEREM KOCALAR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak , maç başına 2 puan ortalamasını tutturan takımların Süper Lig'e çıkabileceğini söyledi.Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra 4 maça çıktıklarını ve 8 puan topladıklarını dile getirerek, "Maç başına 2 puan ortalamasını tutturan takımlar, sezon sonunda şampiyon olur. Geride kalan 4 haftada 12 puan yapabilir miydik? Aslında yapabilirdik. Bunu yapabilecek gücümüz vardı. Ama bu işler kolay olmuyor." dedi.Önde oynayan bir takım oluşturmaya çalıştığını ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:"Bizim istediğimiz tarzda oynamak kolay değil. Sürekli önde olmak ve koşmak zorundasın. Bazı maçlarda bunu çok iyi uyguladık. Hatta bizim takım skoru bulduktan sonra daha rahat oluyor. Geçen haftaki Adanaspor maçında golü bulduktan sonra, bize yakışmayan 15-20 dakikalık bir oyun bölümü oldu. Çok söylememize rağmen, takım geri çekildi. Bu, daha önceki alışkanlıklardan ya da futbolcunun içgüdüsel hareketlerinden de olabilir. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Bundan sonraki maçlarda böyle kazalar olmaması için koşmaya devam edeceğiz. Skor 1 ise 2'yi, 2 ise 3'ü bulmak için çabalayacağız."Altıparmak, takım olarak tam anlamıyla hazır olmadıklarını ve bazı eksikleri bulunduğunu aktararak, "Bizim sistemimizde birkaç tane kilit oyuncu var. Bu oyuncuların da sakatlanması, açıkçası bizi biraz etkiledi. Dediğimiz sisteme bazı oyuncular çok çabuk uyum sağlıyor, bazı oyuncular da alışkanlıkları nedeniyle zorlanıyor. Ama şu anda istediğimiz oyun anlayışının yüzde 70'ine yakınız. Genel olarak takım istediğimiz havaya girdi." ifadelerini kullandı.Transfer sinyaliTecrübeli çalıştırıcı, ara transfer döneminde yapılacak çalışmalarla ilgili, şunları kaydetti:"Oyuncularımızdan sistemimize çok iyi uyanlar da var, uymayan da. Ne olursa olsun devre arasına kadar bu kadroyla devam edeceğiz. Toplayabileceğimiz en yüksek puana ulaşmaya çalışacağız. Kimler bizim istediğimizi yapıyorsa, onlarla devam edeceğiz. Ayrıca bazı mevkilerdeki alternatifsizliğimizi de görmemek olmaz. O mevkilere de alternatif oluşturmalıyız. Önümüzdeki maçlarda çok puan kaybı yaşamadan, devre arasına ulaşmalıyız."Geçmiş haftalarda yapılan maçlardan elde ettikleri skorları bir kenara bıraktıklarını dile getiren Altıparmak, "Şimdi artık her şeyi bir kenara bıraktık, yönümüzü Boluspor ile oynayacağımız final maçına çevirdik." şeklinde konuştu.Boluspor ile 25 Kasım'da oynayacakları müsabaka için taraftarlarına seslenen Altıparmak, sözlerini şöyle tamamladı:"Burada bizim kadar taraftarımıza da iş düşüyor. Sahada ne yaparsanız yapın, taraftar desteği olmadan hep eksik kalıyor. Buradan tüm Gazişehir Gaziantep'i seven kardeşlerimize sesleniyorum, maç günü yanımızda olsunlar ve bizi desteklesinler. Biz sahada gereken tüm mücadeleyi yapacağız. Galip gelmek adına sahada her şeyimizi vereceğiz. Taraftarların desteği ve bizim sahadaki mücadelemizle galip geleceğimize inanıyorum."