Mehmet Altıparmak: "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık çok üzgünüz"

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor 'a konuk olan ve maçtan 1-0 mağlup ayrılan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, maçın ardından değerlendirmede bulundu.Altıparmak, zor bir deplasmana geldiklerini belirterek, "Ligin en zor deplasmanlarından bir tanesine geldiğimizi biliyorduk. Belki 2 puandaydı Giresun takımı ama onların gerçek yerinin burası olmadığını biliyorduk bunu oyuncularımıza da ilettik. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde yediğimiz gol bütün her şeyi terse çevirdi çünkü rakibin ilk 10 dakikalık bölümü dışında büyük bir bölümünü yatarak geçirdi" dedi.İkinci yarı golün her türlüsünü kaçıran taraf olduklarını kaydeden Altıparmak, şöyle devam etti:"İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra daha fazla topa sahip olan, daha fazla kenarlardan gelen olduk ve ikinci yarıda bugün golün her türlüsünü kaçırdık diyebilirim. Çok iyi mücadele eden bir rakibimiz vardı onları burada tebrik etmek istiyorum. Belki oyunun büyük bölümünü yatarak geçirdiler ama kazanmak için ne varsa onu yaptılar bu haftaya kadar hiç galibiyet alamamış bir takımın bunları yapması normal. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık çok üzgünüz." - GİRESUN