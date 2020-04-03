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Mehmet amca emekli maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Başol, emekli maaşını yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

03.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:28
Mehmet amca emekli maaşını
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Başol, emekli maaşını yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Yüzbaşı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan işçi emeklisi Başol, kampanyaya destekte bulunmak için Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine haber verdi.
Ekipler, maaşı bankadan çekerek tutanak karşılığında Mehmet Başol'a teslim etti. Başol da tüm maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na ulaştırmak üzere ekiplere teslim etti.
Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Emre Kaçal, AA muhabirine, maaşını çekmek isteyen Başol'a yardım ettiklerini ve isteklerini yerine getirdiklerini belirtti.
Kaçal, "Mehmet amca çok güzel bir olay yaşattı bize. Maaşını Cumhurbaşkanının başlattığı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Biz de isteğini yerine getirdik, Allah hayrını kabul etsin." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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