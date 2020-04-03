Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mehmet amca emekli maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Başol, emekli maaşını yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

03.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:10
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Başol, emekli maaşını yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Yüzbaşı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan işçi emeklisi Başol, kampanyaya destekte bulunmak için Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine haber verdi.
Ekipler, maaşı bankadan çekerek tutanak karşılığında Mehmet Başol'a teslim etti. Başol da tüm maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na ulaştırmak üzere ekiplere teslim etti.
Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Emre Kaçal, AA muhabirine, maaşını çekmek isteyen Başol'a yardım ettiklerini ve isteklerini yerine getirdiklerini belirtti.
Kaçal, "Mehmet amca çok güzel bir olay yaşattı bize. Maaşını Cumhurbaşkanının başlattığı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Biz de isteğini yerine getirdik, Allah hayrını kabul etsin." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Mehmet amca emekli maaşını ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’kampanya’ cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

14:16: Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı - Haber 14:15: Fen liseli Kübra'dan 2 gündür haber alınamıyor - Haber 14:15: DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Haber 14:15: Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum geliştirdi - Haber 14:15: Karantina uygulanan köylerde ihtiyaçları, jandarma karşılıyor - Haber 14:07: Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu - Ekonomi 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber