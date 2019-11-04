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Mehmet Amca'ya, sabah akşam selamlaladığı askerlerden 'arma' jesti

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Mehmet Kurtul (68), 25 yıldır, evine 1 kilometre mesafedeki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki askerleri, sabah ve akşam selamlayarak karşılayıp, uğurluyor.

04.11.2019 16:43Mehmet Amca'ya, sabah akşam selamlaladığı askerlerden 'arma' jesti
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Mehmet Kurtul (68), 25 yıldır, evine 1 kilometre mesafedeki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki askerleri, sabah ve akşam selamlayarak karşılayıp, uğurluyor. Kendilerine gösterilen sevgiye karşılıksız kalmayan askerler de Kurtul için üzerinde 'Selamın eksik olmasın Mehmet Amca 5'inci Ana Jet Üssü Merzifon' yazan özel arma hazırlattı. Mehmet Kurtul, "Bu benim torunlarıma bırakacağım en gururlu hatıra olacak" dedi.

Merzifon ilçesi Gökçebağ köyünde yaşayan 3 çocuk, 8 torunu olan Mehmet Kurtul, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli askerleri yıllardır sabah erken saatlerde karşılayıp, akşam uğurluyor. Evinin önündeki yoldan geçen askerlere, sabah ve akşam asker selamı veren Kurtul, zaman zaman komutanlar tarafından üsse davet edilip, ağırlanıyor.

Kurtul'un bu sevgisini karşılıksız bırakmak istemeyen komutanlık yetkilileri, Türk Hava Kuvvetleri için bugüne kadar yaklaşık 350 arma tasarlayan Ömer Erkmen ile irtibata geçti. Erkmen'e hazırlatılan ve üzerinde 'Selamın eksik olmasın Mehmet Amca 5'inci Ana Jet Üssü Merzifon' yazısı ile Türk Bayrağı, askeri uçaklar ve Mehmet Kurtul'un resminin bulunduğu özal arma, Kurtul'a hediye edildi. Büyük mutluluk yaşayan Kurtul, armaya gözü gibi bakıyor.

Armayı evinin baş köşesine yerleştiren Mehmet Kurtul, "Çok mutlu oldum ve gururlandım. Ben askerlerimizi çok seviyorum. Ben vatan millet için yaşıyorum. Vatan olmazsa biz yaşayabilir miyiz? Canımı veririm vatan için, kendimi feda ederim. Onun için benim askerlerimize saygım sonsuz. Her gün sabah akşam kapının önünde gelen askerlerimize selam veriyorum. Onlar da beni tanıyorlar. Bana bu armayı getirdiklerinde çok duyulandım. En büyük gurur oldu bana. Bu arma benim torunlarıma bırakacağım en gururlu hatıra olacak. Onlara en önemli mirasım bu olacak" dedi.

Babası için hazırlanan armayı aldıklarında mutluluk duyduklarını söyleyen Ahmet Kurtul da "Babam her gün kapının önüne çıkıp askerler giderken selam verir, onlar da babama selam verirler. 25 yıldır böyle. Biz de babamızla gurur duyuyoruz. Babam için arma hazırlatmışlar. Bize getirdiklerinde çok duygulandık. Babamızdan, askeriyemizden bize gurur, onur verici bir hatıra. Çok mutlu olduk. Askerlerimizden, komutanlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.


- Merzifonamasya

Merzifon, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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