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Mehmet amcaya kızlarından "Vefa"lı doğum günü sürprizi

İstanbul'da kanser nedeniyle tedavi gören Sevim Altuntaş ve kız kardeşi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ikamet eden ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 70 yaşındaki babaları Mehmet Altuntaş'ın doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu'nun desteğiyle kutladı.

16.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:36
Mehmet amcaya kızlarından
İstanbul 'da kanser nedeniyle tedavi gören Sevim Altuntaş ve kız kardeşi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ikamet eden ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 70 yaşındaki babaları Mehmet Altuntaş'ın doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu'nun desteğiyle kutladı.
Kemoterapi nedeniyle annesiyle İstanbul'daki kız kardeşinin yanında olan Sevim Altuntaş, babasının doğum gününü kutlamak için Ereğli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurdu.
Aile büyüğünü yaşanan süreçte yalnız bırakmak istemeyen Sevim Altuntaş'ın talebi üzerine İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri Tolga Ataman ve Kemal Akyüz, pasta alarak Mehmet Altuntaş'ın evine gitti.
Kapıyı açtığında pastayı gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen Altuntaş'a, Tolga Ataman, "Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geliyoruz. Bugün doğum gününüzmüş. İstanbul'dan kızlarınız bize ulaştı. Sizi çok sevdiklerini belirterek, 'Babamızın doğum gününü kutlar mısınız?' dediler. Biz de bu taleplerini yerine getiriyoruz." dedi.
Doğum günü sürprizi karşısında duygulanan Altuntaş da eşinin ve kızlarının İstanbul'da olduğunu, kendisinin de evde tek başına kaldığını aktararak "Onlara çok selam söylüyorum, gözlerinden öpüyorum. Devletimizden de Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
Görevliler daha sonra Mehmet Altuntaş'ı cep telefonundan İstanbul'daki ailesiyle görüntülü görüştürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Altuntaş, Altuntaş, İstanbul, Güncel
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