Mehmet Arslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Bartın belediye başkan adayı Mehmet Arslan oldu. CHP adayı Mehmet Arslan, Bartın belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bartın belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Bartın belediye başkan adayı Mehmet Arslan ile ilgili seçim sonuçları ve Bartın belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Bartın belediye başkan adayı Mehmet Arslan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bartın belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bartın aday yarışı ve Bartın seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bartın Seçim Bilgileri

Bartın belediyesi için toplam sandık sayısının 154 olduğu belirlendi.

Bartın belediyesi için açılan sandık sayısının ise 154 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bartın belediyesi için katılım oranının ise % 80,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bartın toplam seçmen sayısının ise 50.817 olduğu belirlendi.

Bartın belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 40.783 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Mehmet Arslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bartın belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Arslan, Bartın yarışında % 25,44 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mehmet Arslan toplamda 9.977 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Arslan Kimdir?

Mehmet Arslan 26 Mayıs 1966 tarihinde Bartın'da doğdu. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi Bartın Lisesinde, Lisans eğitimini ise İstanbul Universitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Çalışma hayatına Işıklar Holding Tuğla Fabrikasında başladı, daha sonra babasının 1959 yılında Bartın'da kurmuş olduğu Kaptan Amca Boya işletmesinin, ikinci nesil yöneticisi olarak işletmenin başına geçti ve fiilen bu sektörde çalışmaya devam etmektedir. Yıllar içerisinde Bartın Genç İşadamları Derneğinde yönetim kurulu üyeliği, Madeni Eşya Odasında Yönetim Kurulu Uyeliği ve Başkan Yardımcılığı, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinde Yönetim Kurulu Uyeliği ve Başkan Yardımcılığı yaptı. 2003 yılında üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisinin Belediye Meclis Uyesi adaylığı, İl Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı, dört yıl Kurultay Delegeliği ve Bartın Valiliği İnsan Hakları Kurulunda altı yıl Cumhuriyet Halk Partisi adına yönetim kurulu üyeliği yaptı. Mehmet Arslan evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP Bartın belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.