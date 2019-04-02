Mehmet Ateş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ISPARTA AKSU belediye başkan adayı olan Mehmet Ateş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA AKSU ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Ateş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ISPARTA AKSU adayı Mehmet Ateş kimdir? BTP ISPARTA AKSU adayı Mehmet Ateş yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Ateş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ISPARTA AKSU belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Ateş AKSU ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. AKSU ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Mehmet Ateş adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA AKSU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.