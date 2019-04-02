Mehmet Atmaca Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Atmaca oldu. Saadet Partisi adayı Mehmet Atmaca, Bursa büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bursa büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Atmaca ile ilgili seçim sonuçları ve Bursa büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Atmaca oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bursa büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bursa aday yarışı ve Bursa seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bursa Seçim Bilgileri

Bursa büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 6.841 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 6.841 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bursa büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bursa büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 2.177.764 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.869.050 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Atmaca Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Bursa büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Atmaca, Bursa yarışında % 1,80 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Mehmet Atmaca toplamda 32.589 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Atmaca Kimdir?

Mehmet Atmaca - İnşaat Yüksek Mühendisi

1966 yılı Trabzon doğumludur.

Universite ve yüksek lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Universitesi'nde tamamlamıştır. Mevcut Yapıların Performans Değerlendirmesi ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı konusunda yüksek lisans yapmıştır.

Bursa'da, Türkiye'de ve yurtdışında Yüksek Yapı ve Endüstriyel Yapılar konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır.

İnşaat Yüksek Mühendisi olan Atmaca Serbest Mühendislik yapmakta olup evli ve 4 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Bursa büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.