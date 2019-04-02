Mehmet Aydemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ DİLOVASI belediye başkan adayı olan Mehmet Aydemir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KOCAELİ DİLOVASI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Aydemir isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KOCAELİ DİLOVASI adayı Mehmet Aydemir kimdir? Bağımsız KOCAELİ DİLOVASI adayı Mehmet Aydemir yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Aydemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ DİLOVASI belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Aydemir DİLOVASI ilçesinde % 0,30 oranında oy almıştır. DİLOVASI ilçesinde % 0,30 oranında oy olan Mehmet Aydemir adlı Bağımsız adayı toplamda 80 adet oy sayısına ulaştı.

KOCAELİ DİLOVASI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.