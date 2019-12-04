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Mehmet Baransu'nun dava dosyası basın suçlarına bakan mahkemeye gönderildi

Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberi kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etme" suçundan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, 5 yıl sonra görevsizlik kararı verdi.

04.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:01Mehmet Baransu'nun dava dosyası basın suçlarına bakan mahkemeye gönderildi
Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberi kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etme" suçundan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, 5 yıl sonra görevsizlik kararı verdi. Dosya, basın suçlarına bakmakla görevli olan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haber kapsamında "devletin gizli belgelerini ifşa etme" suçundan 50'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 22. celsesi görüldü.

Baransu duruşmaya gelmedi

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı Figen Albuga Çalışkuşu katılırken, şikayetçi kurumun avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadığını tutanağa yazdırdı.

Savcı, görevsizlik kararı verilmesini istedi

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, suç tarihinde, iddianamenin düzenlendiği tarihte ve halen yürürlükte olan Basın Kanunu'na göre basın eserleri ile işlenen suçlarda 2 numaralı Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olduğunu belirtti. Bu nedenle davanın görevsizlikle İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

Bunun üzerine söz alan şikayetçi kurumun avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek yargılamanın aynı mahkemede sürdürülmesini talep etti. Sanık avukatları ise, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek, dava dosyasının görevsizlikle İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

Dosya, basın suçlarına bakan mahkemeye gönderildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, görevsizlik kararıyla dosyanın İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinde Baransu'ya ait "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı anlatıldı. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban ve Mehmet Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge, bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilmişti.

İddianamede, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl 2'şer aydan 50 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

Mehmet Baransu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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