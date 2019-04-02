Mehmet Başkaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ BULDAN belediye başkan adayı olan Mehmet Başkaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ BULDAN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mehmet Başkaya isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ BULDAN adayı Mehmet Başkaya kimdir? BTP DENİZLİ BULDAN adayı Mehmet Başkaya yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Başkaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ BULDAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Başkaya BULDAN ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. BULDAN ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Mehmet Başkaya adlı BTP adayı toplamda 42 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ BULDAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.