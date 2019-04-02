Mehmet Başyiğit Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ÇORUM BAYAT belediye başkan adayı olan Mehmet Başyiğit isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM BAYAT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Başyiğit isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ÇORUM BAYAT adayı Mehmet Başyiğit kimdir? Bağımsız ÇORUM BAYAT adayı Mehmet Başyiğit yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Başyiğit Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ÇORUM BAYAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Başyiğit BAYAT ilçesinde % 37,88 oranında oy almıştır. BAYAT ilçesinde % 37,88 oranında oy olan Mehmet Başyiğit adlı Bağımsız adayı toplamda 1.442 adet oy sayısına ulaştı.

ÇORUM BAYAT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.