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Mehmet Baturalp mezarı başında anıldı

Türk basketbolunun önemli isimlerinden, eski Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kaptanı ve milli basketbolcu Mehmet Baturalp, vefatının ikinci yılında anıldı.

09.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:02Mehmet Baturalp mezarı başında anıldı
Türk basketbolunun önemli isimlerinden, eski Erkek Basketbol Takımı kaptanı ve milli basketbolcu Mehmet Baturalp, vefatının ikinci yılında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mezarlığı'nda kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Baturalp ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve Fenerbahçe Beko Basketbol Takım Menajeri Cenk Renda ile sevenleri katıldı.
Anma töreninde merhum Mehmet Baturalp için mezarı başında dualar okundu.

Fenerbahçe Doğuş, Karacaahmet, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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