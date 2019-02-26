Vatan Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Mehmet Bedri Gültekin Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi Elazığ Belediye Başkan adayını belirledi. Elazığ Belediye Başkan adayı Mehmet Bedri Gültekin kimdir?

MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN KİMDİR?

Başkan adayı, 1953 yılında Tunceli'nin merkeze bağlı Gömemiş Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Tunceli'de okudu. 1969-70 yıllarında Tunceli Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesini kazandı. Üniversiteye girdiği yıl Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) bünyesindeki ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübüne üye oldu.

TÜRKİYE İHTİLALCİ İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ'NDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ

Mehmet Bedri Gültekin, 12 Mart askeri darbesinden sonra Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'nde yer aldı. 4 Mart 1972 günü Urfa'nın Siverek ilçesinde gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Diyarbakır ve Mamak askeri tutukevlerinde iki buçuk yıl hapis yattı. Ecevit Hükümetinin 1974 baharında af yasası çıkarmasıyla 12 Temmuz 1974'te serbest bırakıldı.

TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ'NDE YER ALDI

Gültekin, 1974'de haftalık Aydınlık Dergisi'nin yayınlanmasında görev aldı. Tunceli'de derginin bürosunu açtı ancak bir düre sonra derginin bütün büroları polis tarafından basıldı, dergi çalışanlarının bir kısmı tutuklandı. Bedri Gültekin hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı ve Aydınlık davasından yargılanması 1977 yılına kadar sürdü, beraat kararı ile sonuçlandı.

1978 yılında Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin kurulmasının ardından bu partinin çeşitli kademelerinde görev aldı. 28-29 Ocak 1980 tarihlerinde yapılan partinin birinci kongresinden sonra Merkez Komitesi'ne ve Başkanlık Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

İŞÇİ PARTİSİ'NİN KURULUŞUNDA YER ALDI

12 Eylül askeri darbesi sonrası Gültekin ve arkadaşları hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılarak 4 Kasım 1980 günü gözaltına alınan Gültekin, 1984'te tahliye oldu. Gültekin, Türkiye İşçi Köylü Partisi Davası'ndaki yargılanmasının sonucunda 8 yıl ağır hapis cezasına çarptırarak ömür boyu siyasi hakları yasaklandı. 1978-85 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim aldı. Saçak Dergisi'nin yazı kurulu üyesi olarak çalıştı. Arkadaşları ile birlikte haftalık haber yorum dergisinin yayınlanması için hazırlıklar yaptı ve 2000'e Doğru Dergisi 1987 yılı başlarında yayın hayatına başladı.

1989 yılında 2000'e Doğru Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak Diyarbakır bürosunu açtı ve iki yılı aşkın bir süre bu bölgede görev yapan Bedri Gültekin'in, 1991 yılında Türk Ceza Kanun'undaki değişiklikle hakkındaki ömür boyu siyaset yasağı da kalktı. Bunun üzerine Sosyalist Parti'ye üye oldu. Partinin Temmuz 1991'de yapılan 2. Kongresi'nde Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyeliğine seçildi. Parti'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Aynı yıl, Milletvekili Genel Seçimlerinde Parti'nin Tunceli Milletvekili adayı oldu. Sosyalist Partisi, 1992 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Bunun ardından Gültekin, arkadaşlarıyla birlikte İşçi Partisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. İşçi Partisi'nde de Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyesi oldu ve Genel Başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 1994 yılında yapılan 3. Genel Kongreden sonra Parti'nin genel sekreterlik görevini yürüttü. Halen partinin genel sekreterlik görevini sürdürüyor.

ÇOK SAYIDA DERGİ VE GAZETEDE YAZDI

İşçi Partisi 24 Eylül 1998 günü yapılan baskınlarla Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Genel Sekreter Mehmet Bedri Gültekin gözaltına alındı. Yargılama sonucunda Gültekin 2 ay tutuklu kaldı.

Mehmet Bedri Gültekin'in bugüne kadar çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makale ve inceleme yazıları bulunuyor. Makale ve incelemeleri Aydınlık, Bora, Türkiye Gerçeği, Varlık, Saçak, 2000'e Doğru, Yüzyıl, Teori, Öğretmen Dünyası, Papirüs gazete ve dergilerinde yer aldı. Sarı basın kartı sahibi de olan Gültekin, evli ve 1 çocuk sahibidir.