Mehmet Bedri Gültekin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi ELAZIĞ belediye başkan adayı Mehmet Bedri Gültekin oldu. Vatan Partisi adayı Mehmet Bedri Gültekin, ELAZIĞ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ELAZIĞ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi ELAZIĞ belediye başkan adayı Mehmet Bedri Gültekin ile ilgili seçim sonuçları ve ELAZIĞ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi ELAZIĞ belediye başkan adayı Mehmet Bedri Gültekin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ELAZIĞ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ELAZIĞ aday yarışı ve ELAZIĞ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ELAZIĞ Seçim Bilgileri

ELAZIĞ belediyesi için toplam sandık sayısının 739 olduğu belirlendi.

ELAZIĞ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 734 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ELAZIĞ belediyesi için katılım oranının ise % 78,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ELAZIĞ toplam seçmen sayısının ise 241.886 olduğu belirlendi.

ELAZIĞ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 188.767 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi ELAZIĞ Belediye Başkan Adayı Mehmet Bedri Gültekin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi ELAZIĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Bedri Gültekin, ELAZIĞ yarışında % 0,18 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Mehmet Bedri Gültekin toplamda 324 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Bedri Gültekin Kimdir?

1953 yılında Tunceli'nin merkeze bağlı Gömemiş Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Tunceli'de okudu. 1969-70 yıllarında Tunceli Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesini kazandı. Üniversiteye girdiği yıl Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) bünyesindeki ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübüne üye oldu.

12 Mart askeri darbesinden sonra Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'nde yer aldı. 4 Mart 1972 günü Urfa'nın Siverek ilçesinde gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Diyarbakır ve Mamak askeri tutukevlerinde iki buçuk yıl hapis yattı. Ecevit Hükümetinin 1974 baharında af yasası çıkarmasıyla 12 Temmuz 1974'te serbest bırakıldı.

1974'de haftalık Aydınlık Dergisi'nin yayınlanmasında görev aldı. Tunceli'de derginin bürosunu açtı ancak bir düre sonra derginin bütün büroları polis tarafından basıldı, dergi çalışanlarının bir kısmı tutuklandı. Bedri Gültekin hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı ve Aydınlık davasından yargılanması 1977 yılına kadar sürdü, beraat kararı ile sonuçlandı.

1978 yılında Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin kurulmasının ardından bu partinin çeşitli kademelerinde görev aldı. 28-29 Ocak 1980 tarihlerinde yapılan partinin birinci kongresinden sonra Merkez Komitesi'ne ve Başkanlık Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

12 Eylül askeri darbesi sonrası Gültekin ve arkadaşları hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılarak 4 Kasım 1980 günü gözaltına alınan Gültekin, 1984'te tahliye oldu. Gültekin, Türkiye İşçi Köylü Partisi Davası'ndaki yargılanmasının sonucunda 8 yıl ağır hapis cezasına çarptırarak ömür boyu siyasi hakları yasaklandı. 1978-85 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim aldı. Saçak Dergisi'nin yazı kurulu üyesi olarak çalıştı. Arkadaşları ile birlikte haftalık haber yorum dergisinin yayınlanması için hazırlıklar yaptı ve 2000'e Doğru Dergisi 1987 yılı başlarında yayın hayatına başladı.

Ardından 1989 yılında 2000'e Doğru Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak Diyarbakır bürosunu açtı ve iki yılı aşkın bir süre bu bölgede görev yaptı. 1991 yılında Türk Ceza Kanun'undaki değişiklikle hakkındaki ömür boyu siyaset yasağı da kalktı. Bunun üzerine Sosyalist Parti'ye üye oldu. Partinin Temmuz 1991'de yapılan 2. Kongresi'nde Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyeliğine seçildi. Parti'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Aynı yıl, Milletvekili Genel Seçimlerinde Parti'nin Tunceli Milletvekili adayı oldu. Sosyalist Partisi, 1992 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Bunun ardından Gültekin, arkadaşlarıyla birlikte İşçi Partisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. İşçi Partisi'nde de Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyesi oldu ve Genel Başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 1994 yılında yapılan 3. Genel Kongreden sonra Parti'nin genel sekreterlik görevini yürüttü. Halen partinin genel sekreterlik görevini sürdürüyor.

İşçi Partisi 24 Eylül 1998 günü yapılan baskınlarla Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Genel Sekreter Mehmet Bedri Gültekin gözaltına alındı. Yargılama sonucunda Gültekin 2 ay tutuklu kaldı. Mehmet Bedri Gültekin'in bugüne kadar çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makale ve inceleme yazıları bulunuyor. Makale ve incelemeleri Aydınlık, Bora, Türkiye Gerçeği, Varlık, Saçak, 2000'e Doğru, Yüzyıl, Teori, Öğretmen Dünyası, Papirüs gazete ve dergilerinde yer aldı. Sarı basın kartı sahibidir.

Mehmet Bedri Gültekin evli ve 1 çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi'nden Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.



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