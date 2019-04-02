Mehmet Bural Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ belediye başkan adayı olan Mehmet Bural isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Bural isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ adayı Mehmet Bural kimdir? BTP ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ adayı Mehmet Bural yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Bural Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Bural SEYİTGAZİ ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. SEYİTGAZİ ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Mehmet Bural adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.