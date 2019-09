Mehmet Büyükekşi: "Kendi gücümüzün farkındayız"

Süper Lig' ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın geride kalan beş haftalık performansını değerlendirdi. Büyükekşi, "Teknik direktörümüz, futbolcularımız, personelimizle aile havası yakaladık. Biz kendi gücümüzün farkındayız ve bu disiplinimizin devam edeceğine inanıyorum" dedi.Gazişehir Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün resmi sitesine takımın durumu ve geride kalan 5 haftalık periyot hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmesine rağmen gösterilen performansın tüm Gaziantep için gurur kaynağı olduğunu dile getiren ve daha iyi noktalara ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan başkan Büyükekşi, "Ligde ilk beş haftalık fikstürü geride bıraktık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen güzel futbolumuz ve üst üste dördüncü karşılaşmadan da puanla ayrılmamız bizleri fazlasıyla memnun etti. Bundan sonraki süreçte asla rehavete kapılmadan, daha çok çalışmamız gerektiğinin takım olarak farkındayız. İyi oynayarak puanlar aldığımız maçlar artık geride kaldı ve bir sonraki maça ilk maçımız gibi konsantre olmak zorundayız. Şu an iyi durumda olabiliriz ancak mükemmele ulaşabilmek adına da sorumluluklarımızı biliyoruz. Süper Lig'in kalitesi belli. Artık takımlarda bizim gücümüzün farkına vardılar. Her maç daha heyecanlı, daha tutkulu ve daha konsantre olmamız gerekiyor. Elbette buradaki tüm sorumluluk takımımızda veya bizlerde değil Gaziantep şehrine de düşüyor. Teknik direktörümüz, futbolcularımız, personelimizle aile havası yakaladık. Taraftarlarımızla daha da bütünleşmemiz halinde büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bu takımı kurmasında büyük emekler veren Adil Sani Konukoğlu başkanımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu bayrağı tüm Gaziantep halkı olarak kendisinden devraldık ve Gaziantep adını en iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz" dedi."Rize'deki atmosfer bizleri memnun etti"Ligde oynanan Çaykur Rizespor maçı ile ilgili de açıklama yapan ve zor bir deplasmandan üç puanla döndüklerini anımsatan Mehmet Büyükekşi, "Çaykur Rizespor gibi güçlü bir takımla deplasmandan galibiyetle dönmek asla küçümsenecek bir başarı değildir. Rakibimiz dört maçtır yenilmiyordu ve gerçekten camiasıyla, taraftarıyla bütünleşmiş durumdalar. Kendilerine tüm Gaziantepliler adına bir kez daha teşekkür ederim. Bizleri muhteşem ağırladılar. Maçtan önce beraber yemek yedik, sohbet ettik. Stadyumda da taraftarlarımız Çaykur Rizespor'lu kardeşleriyle birlikte maçı takip ettiler ve doksan dakika boyunca en ufak bir olumsuzluk yaşanmadı. Elbette ki galibiyet çok güzel bir duygu ama bu tarz fazla rastlanmayan tabloları da görmek Türk futbolu adına beni daha da çok mutlu etti. Bizler de tüm takımları misafir ederken fair-play duygusundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu karşılaşmada oyuncularım, teknik heyetimiz üstlerine düşen vazifeleri yerlerine getirdiler ve kazanmasını bildiler. Artık kendileri gibi bizlerde o galibiyeti unutarak, ligde oynayacağımız diğer maçlara konsantre olacağız" ifadelerini kullandı."Taraftarlar stadı doldurmalı"Gaziantep ekibinin ligde geride kalan beş maç sonundaki performansının tesadüf olmadığını belirten kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gerçekten önemli isimlerden kurulu, kaliteli bir kadroya sahibiz. Ligin ilk maçında aldığımız şanssız Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından takımın kısa sürede toparlanması ve üst üste galibiyetler alması neler yapabileceğimizi tüm Türkiye'ye gösterdi. Biz kendi gücümüzün farkındayız ve bu disiplinimizin devam edeceğine inanıyorum. Önümüzde Göztepe ve Başakşehir gibi önemli iki takımla karşılaşmamız bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da Kırıkkale ile deplasmanda karşılaşacağız ve o turnuvada da gidebildiğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Ama özellikle Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarının her ikisini de kendi evimizde oynayacağız. Artık Gaziantep halkı da stadyumumuzu doldurarak futbolcularımıza ve teknik heyetimize hak ettikleri desteği vermeye davet ediyorum. Kombine kart satışlarında önemli bir artış görünüyor ancak stadyumdaki taraftar sayımızın da artmasıyla kendi evinde maç kaybetmeyen ve buranın her Gazianteplinin evi olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Bir kez daha taraftarlarımıza seslenerek takımlarına sonuna kadar destek olmaya ve önümüzdeki iki karşılaşmada da stadyumumuzu doldurmaya davet ediyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle Gaziantep ismi Süper Lig'de de adından başarılarıyla söz ettirmeye devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP