Mehmet Buz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ADIYAMAN SİNCİK belediye başkan adayı olan Mehmet Buz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADIYAMAN SİNCİK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Buz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ADIYAMAN SİNCİK adayı Mehmet Buz kimdir? Bağımsız ADIYAMAN SİNCİK adayı Mehmet Buz yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Buz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ADIYAMAN SİNCİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Buz SİNCİK ilçesinde % 39,30 oranında oy almıştır. SİNCİK ilçesinde % 39,30 oranında oy olan Mehmet Buz adlı Bağımsız adayı toplamda 1.051 adet oy sayısına ulaştı.

ADIYAMAN SİNCİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.