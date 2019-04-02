Mehmet Çağrı Bağatur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Çağrı Bağatur oldu. DSP adayı Mehmet Çağrı Bağatur, Adana büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Adana büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Çağrı Bağatur ile ilgili seçim sonuçları ve Adana büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Çağrı Bağatur oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Adana büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Adana aday yarışı ve Adana seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Adana Seçim Bilgileri

Adana büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.901 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.901 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Adana büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Adana büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.536.508 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.279.821 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Çağrı Bağatur Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Adana büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Çağrı Bağatur, Adana yarışında % 0,52 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Mehmet Çağrı Bağatur toplamda 6.389 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Çağrı Bağatur Kimdir?

Mehmet Çağrı Bağatur, 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1981 Tarsus Amerikan Koleji mezunudur. 1985 yılında Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1992 yılında Yüksek Lisans Tezini Çukurova Universitesi'nde Avrupa Birliği Tarım Hukuku üzerine vermiştir. 2000 yılında Çevre ve Tarım Hukuku konulu doktora tezini yine Çukurova Universitesi'nde sunmuştur. 1987 yılından beri Bağatur Avukatlık Bürosu kurucu ortağıdır. Bağatur, evli ve 3 çocuk babasıdır.

DSP Adana büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.