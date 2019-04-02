Mehmet Cahit Karakuş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MALATYA büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Cahit Karakuş oldu. DP adayı Mehmet Cahit Karakuş, MALATYA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MALATYA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP MALATYA büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Cahit Karakuş ile ilgili seçim sonuçları ve MALATYA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP MALATYA büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Cahit Karakuş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MALATYA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MALATYA aday yarışı ve MALATYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MALATYA Seçim Bilgileri

MALATYA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.089 olduğu belirlendi.

MALATYA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.089 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MALATYA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 82,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MALATYA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 562.216 olduğu belirlendi.

MALATYA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 464.774 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP MALATYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Cahit Karakuş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MALATYA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Cahit Karakuş, MALATYA yarışında % 0,40 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Mehmet Cahit Karakuş toplamda 1.806 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Cahit Karakuş Kimdir?

Mehmet Cahit Karakuş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

DP MALATYA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.