Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı, Bakanlığa Adil Karaismailoğlu atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kabinede yaşanan değişiklik sonrası Mehmet Cahit Turhan kimdir, Mehmet Cahit Turhan kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları araştırıldı. Peki, Mehmet Cahit Turhan kimdir?

MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?

59 yaşında olan Mehmet Cahit Turhan, aslen Trabzonlu'dur.

1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Lisans eğitiminden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başladı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çeşitli teşkilatlarında bürokratik görevler üstlendi. Ocak 2006 tarihinde Karayolları Genel Müdürü olarak göreve başladı. Ağustos 2015 tarihinde bu görevden alınarak Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak atandı. 2 Ekim 2015 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atandı.

23 Temmuz 2016 tarihinde görevi sona erdi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atanmıştı.