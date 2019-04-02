Mehmet Çakın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Uşak belediye başkan adayı Mehmet Çakın oldu. AK Parti adayı Mehmet Çakın, Uşak belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Uşak belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Uşak belediye başkan adayı Mehmet Çakın ile ilgili seçim sonuçları ve Uşak belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Uşak belediye başkan adayı Mehmet Çakın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Uşak belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Uşak aday yarışı ve Uşak seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Uşak Seçim Bilgileri

Uşak belediyesi için toplam sandık sayısının 474 olduğu belirlendi.

Uşak belediyesi için açılan sandık sayısının ise 473 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Uşak belediyesi için katılım oranının ise % 85,99 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Uşak toplam seçmen sayısının ise 155.998 olduğu belirlendi.

Uşak belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 134.137 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Uşak belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Çakın, Uşak yarışında % 39,15 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Çakın toplamda 50.905 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Çakın Kimdir?

İlk ve orta eğitiminin ardından Kartal İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, 2002 yılında İstanbul Universitesi İşletme fakültesinden mezun oldu, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, 11. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yaptı. MUSİAD Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı olan Çakın, evli ve iki çocuk babası.

İyi derecede İngilizce bilen Çakın, 22 Ocak 2018 tarihinde AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevine getirildi.

AK Parti Uşak belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.