20.06.2019 10:55
Haberler»Güncel»Haber

Mehmet Çavuş Anıtı'nın çevre düzenlemesi devam ediyor

Mehmet Çavuş Anıtı

Iğdır Merkezde bulunan Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'nın yeşil alan, onarım ve çevre düzenlemesi devam ediyor.

IğdırMerkezde bulunanMehmet ÇavuşŞehitlik Anıtı'nın yeşil alan, onarım ve çevre düzenlemesi devam ediyor.

"Bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya devam edeceğiz"

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'nın aziz şehitlerimizi simgelediğini ve bundan dolayı burada yapılan çalışmaları çok önemsediğini belirtti. Ünlü, "Burada şehitlerimizin aziz hatıraları anıt mezarlarla yaşatılıyor. Burayı en güzel hale getirmek, bugünümüzü kurtaran, maziye yiğitliğini ve büyüklüğünü mühürleyen, bu toprakları bize ebedi vatan bırakan kahramanlarımıza olan minnet borcumuzdur. İnşallah çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bizler, gençlerimiz, değerli hemşehrilerimiz her fırsatta buraya gelip, birer fatiha okuyacağız. Bu vatanın evlatları olarak geçmişten aldığımız ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak her geçen gün aynı şuur ve inançla bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. Rabbim bizleri şehitlerimize mahcup etmesin" dedi. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Iğdır,Mehmet Çavuş,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:38Bodrum'da 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede
12:37'Özgürlük düşmanları, özgürlüğü hak etmiyor'
12:37Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyor
12:37Depoda çıkan yangında tarım aletleri kullanılmaz hale geldi
12:37Cinayet sanığından "Üzerine kanımı sürmüş olabilir" savunması
12:37"Türkiye'yi çok potansiyelli bir partner olarak görüyoruz"
12:37Bingöl'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı