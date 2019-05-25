Cengiz Holding'in Sahibi Mehmet Cengiz Kimdir?

Fatma Cengiz, 30 yıllık eşi Mehmet Cengiz'in ailesine karşı manevi yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve zina yaptığını ileri sürerek, boşanma davası açtı. Mehmet Cengiz kaç yaşında? Mehmet Cengiz hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

KARDEŞİ İLE BİRLİKTE CENGİZ İNŞAATI KURDU

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 1961 yılında Rize'nin Kalkandere İlçesinde dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan iş adamı, Cengiz İnşaat'ı 1980 yılında kardeşi Ekrem Cengiz ile birlikte kurdu.

İLK 7 YILDIZLI OTELİ AÇTI

Mehmet Cengiz, 1990'larda turizm yatırımları yaptı. 1995 yılında Le Jardin Resort Hotel, Sungate Port Royal Resort Hotel işletmelerini açtı. Bugün 12 şirketten oluşan Cengiz Holding, inşaat, turizm, madencilik, enerji, sigorta ve havacılık sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin ilk 7 yıldızlı otelinin sahibidir. 2004 yılında da Eti Bakır A.Ş.'yi, 2005'te de Eti Alüminyum'u bünyesine kattı. Mehmet Cengiz, Limak ve Kolin ortaklığı ile Akdeniz, Uludağ ve Çamlıbel elektrik dağıtım şirketinin de sahibidir. Limak ve Kolin'in yanı sıra Kanyon ve MaPa ile birlikte 3. Havalimanı ihalesini kazandı.