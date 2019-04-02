Mehmet Cengiz Köroğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TRABZON YOMRA belediye başkan adayı olan Mehmet Cengiz Köroğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON YOMRA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Cengiz Köroğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TRABZON YOMRA adayı Mehmet Cengiz Köroğlu kimdir? BTP TRABZON YOMRA adayı Mehmet Cengiz Köroğlu yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Cengiz Köroğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TRABZON YOMRA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Cengiz Köroğlu YOMRA ilçesinde % 0,41 oranında oy almıştır. YOMRA ilçesinde % 0,41 oranında oy olan Mehmet Cengiz Köroğlu adlı BTP adayı toplamda 92 adet oy sayısına ulaştı.

TRABZON YOMRA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.