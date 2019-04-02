Mehmet Çetinkaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ BOZKURT belediye başkan adayı olan Mehmet Çetinkaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ BOZKURT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mehmet Çetinkaya isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ BOZKURT adayı Mehmet Çetinkaya kimdir? BTP DENİZLİ BOZKURT adayı Mehmet Çetinkaya yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Çetinkaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ BOZKURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Çetinkaya BOZKURT ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. BOZKURT ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Mehmet Çetinkaya adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ BOZKURT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.