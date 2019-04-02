Mehmet Çiray Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR DİKİLİ belediye başkan adayı olan Mehmet Çiray isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR DİKİLİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Çiray isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR DİKİLİ adayı Mehmet Çiray kimdir? BTP İZMİR DİKİLİ adayı Mehmet Çiray yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Çiray Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR DİKİLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Çiray DİKİLİ ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. DİKİLİ ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Mehmet Çiray adlı BTP adayı toplamda 31 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR DİKİLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.