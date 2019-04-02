Mehmet Değer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA GEYVE belediye başkan adayı olan Mehmet Değer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA GEYVE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Değer isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA GEYVE adayı Mehmet Değer kimdir? BTP SAKARYA GEYVE adayı Mehmet Değer yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Değer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA GEYVE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Değer GEYVE ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. GEYVE ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Mehmet Değer adlı BTP adayı toplamda 70 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA GEYVE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.