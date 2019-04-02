Mehmet Demir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Batman belediye başkan adayı Mehmet Demir oldu. HDP adayı Mehmet Demir, Batman belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Batman belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Batman belediye başkan adayı Mehmet Demir ile ilgili seçim sonuçları ve Batman belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Batman belediye başkan adayı Mehmet Demir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Batman belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Batman aday yarışı ve Batman seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Batman Seçim Bilgileri

Batman belediyesi için toplam sandık sayısının 736 olduğu belirlendi.

Batman belediyesi için açılan sandık sayısının ise 735 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Batman belediyesi için katılım oranının ise % 77,80 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Batman toplam seçmen sayısının ise 246.596 olduğu belirlendi.

Batman belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 191.841 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Batman belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Demir, Batman yarışında % 66,01 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Mehmet Demir toplamda 119.849 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Demir Kimdir?

Mehmet Demir, 1968 Batman'da doğdu. 1994 Dicle Universitesi Tıp Fakültesinden mezunu oldu. İstanbul Universitesinde uzmanlık eğitimini aldı. Nusaybin Devlet hastanesinde mesleğe başlayan Demir, halen Diyarbakır'da özel bir hastanede Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapıyor. Demir, bir dönem Batman Tabip Odası Başkanlığı görevini de yürüttü.

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