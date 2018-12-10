10 Aralık 2018, 19:25
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Mehmet Demirkol: Burak Yılmaz, Beşiktaş'a Hayırlı Olsun

Beın Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı. Demirkol, "Burak Yılmaz, Beşiktaş'a hayırlı olsun." dedi.

Beın Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Bein Manşet programında yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.

"HABERLERİ OKUYUP, YORUM YAPIYORUM"

Demirkol, konuşmasının devamında Trabzonspor cephesinde de çıkış yolununun bu olacağını ifade ederken, "Burak Yılmaz transferi olacak gibi gözüküyor. Burak ve Beşiktaş için hayırlı olsun. Bir haber vermiyorum, sadece haberleri okuyup yorum yapıyorum. Çıkış yolu bu gözüküyor. Trabzonspor, Burak ve Onur dışarıda bıraktı ve piyasaları düştü. Çünkü 'Onlar gittikten sonra biz daha iyi takım olduk' dedi. Resim bu. Dolayısıyla Burak'ın piyasası bundan 6 ay önceki gibi olamaz" dedi.

(Sporx)

beIN,Mehmet Demirkol,Burak Yılmaz,Beşiktaş
10 Aralık 2018 Pazartesi 19:25



YORUMLAR (8)
TUNÇ06: okumadan dedim beşiktaş sırada onur var oda bşktş gelebilir bunlar anlayın..bakın ikisi kadro dışı kaldı trabzon şahlandı...beşikta artık trabzon dan zor puan alır .
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BESİKTAS FAN: Kesinlikle Burak yilmaz gelmesin Besiktasa
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VELİ: Artik istanbulda bara gitmek icin o kadar yol velmiyecek. Gercekten herkez kazancli.
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AHMET: en dürüst beyefendi yorumcu
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ENES: Gelme sakın gelme oğlum
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