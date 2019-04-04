Mehmet Demirkol'dan Arda Açıklaması: Röportaj Yaptık, Bunu Sormayın Dedi

"Fener Ol kampanyasına destek vermem" diyeni duymadım. Ancak "yeter ki gelecek sene de bu sene gibi olmasın" diyorlar. Çok heyecanla bekliyorum. Sadece finansal olarak değil, duygusal olarak da nereye gideceğini merak ediyorum.

Fenerbahçe'ye yapılan saldırıda başarılı olsalardı, bütün kulüpler bir araya gelip dost olduklarını söyleyeceklerdi. Başarısız olunsa da bu yapılmalı. Bir katliam yapmanın ötesindeki bir girişimdi. Türkiye'deki herkesi bir birine düşürmek istediler. Bunların hala faili meçhul kalmasını benim kafam almıyor. Fenerbahçe'yi yönetenlerin de kafası almıyor.

BU OLAYLARIN AÇIĞA ÇIKMASI LAZIM

Kampanyanın bugüne denk gelmesinin etkisi olumlu mu olur, olumsuz mu olur bilemiyorum. Olumsuz bir durumun üzerine kampanya başlatmanın olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor olabilirler. Bu kaza yüzünden Fenerbahçe şampiyonluk yolunda büyük yara aldı, yokuş aşağı gitti. Yabancı oyuncuları özellikle böyle bir saldırıdan sonra motive etmek çok zor. Bu tip olayların açıklığa kavuşması lazım.

ARDA TURAN DEĞERLENDİRMESİ

Milli Takım'daki prim konusu açıklıkla anlatılmadı. Yaşananlar anlatılsa bu iş bu kadar büyümezdi. Arda Turan, basit bir özürle işin içinden çıkabileceği durumlarda yanlış bir şekilde sosyal medyayı kullanmasıyla bu durumlara geldi. Kendisini anlatmaya çalışırken, anlatamadı. Çok da yanlışlar yaptı. Bilal Meşe konusunda hata yaptı. Bir röportaj yaptık, Bilal Meşe sorusunu sormamamızı istedi, o zamanlarda biz de hata yaptık. Gazeteci olarak sormamız gerekirdi. Bilal Meşe olayı, Arda yerine başka birinin başına gelse hapse girebilirdi.

Böyle büyük hatalar yaptığın zaman hatalar hata getirir. Haklı olduğu bir taraf da var. Basında da farklı manşetler verildi. "Arda gibisi 100 yılda bir gelir" gibi… Bir insan zaten her şeyde haksız olabilir mi?