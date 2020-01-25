Mehmet Demirkol'den Mustafa Cengiz-Fatih Terim çekişmesine olay yorum

Mehmet Demirkol, Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan gerginliği Fanatik'teki köşesinde yorumladı. Demirkol, "Sahada, yönetimde, hiç kimse Fatih Terim'in güçlü imajının yarısına bile ulaşamaz. Dolayısıyla Mustafa Cengiz de bu durumu gayet iyi biliyor. Ancak sanırım hâlâ ona, "Bu işi halledebilirsin" diyen hayalcilerle çevrili etrafı. Dün yaptığı konuşma aslında "Ben seni gönderemiyorum. Sen istifa et" konuşması. Bundan başka bir anlam çıkarmak mümkün değil. Fatih Terim'in adını bile anmadan, Ünal Aysal'ın 'eleman' tavrına benzer bir şekilde sürekli 'sayın teknik direktörümüz, hocamız' diyerek herhalde bunu yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"AYRI AYRI FİKİRLERDEYSEK AYRI AYRI YOLLARA GİTMEMİZ GEREKİR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadığını söyleyen teknik direktör Fatih Terim ile ilgili olarak "Aramızda fikir ayrılığı yok. Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" demişti.