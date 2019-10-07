Mehmet Demirkol: Fatih Terim depresyonda

BeIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programında konuşan Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in depresyonda olduğunu söyledi. İşte Demirkol'un açıklamaları:

"Fatih Terim her şeyden şikayet ediyor, kendinden bile şikayet ediyor. Ben de hata yapabilirim diyor. Kendi sınırları içinde bu bir bunalım. Mesleki açıdan bir depresyon şikayeti. Her şeyden, herkesten şikayet etmek. Demek ki içinde bulunduğu durum gerçekten zor. Gelen oyuncudan istediğini alamıyor. Falcao'yu kim istemez ama bana sorsan stoper diyor. Geçen sene bu zamanlar Ocak diyordu, yine Ocak diyor. Daha açık olmak lazım.

Mehmet Demirkol

"TERİM MEVLÜT ERDİNÇ'İ İSTİYORDU"

Hocanın ceza almasına neden olan konuşması kesinlikle, %99 eminim ki Mevlüt Erdinç ile ilgiliydi. İstiyordu ama Başakşehir'e teklifte bulunmadılar, al bonservisini gel dediler. Fenerbahçe teklif yaptı ve aldı. Galatasaray ile Başakşehir arasında geçen seneki gerginlikten de kaynaklandı bu"