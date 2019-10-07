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Mehmet Demirkol: Fatih Terim depresyonda

BeIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, "Fatih Terim her şeyden şikayet ediyor, kendinden bile şikayet ediyor. Mesleki açıdan bir depresyon şikayeti. Demek ki içinde bulunduğu durum gerçekten zor." dedi.

07.10.2019 23:23

BeIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programında konuşan Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in depresyonda olduğunu söyledi. İşte Demirkol'un açıklamaları:

"Fatih Terim her şeyden şikayet ediyor, kendinden bile şikayet ediyor. Ben de hata yapabilirim diyor. Kendi sınırları içinde bu bir bunalım. Mesleki açıdan bir depresyon şikayeti. Her şeyden, herkesten şikayet etmek. Demek ki içinde bulunduğu durum gerçekten zor. Gelen oyuncudan istediğini alamıyor. Falcao'yu kim istemez ama bana sorsan stoper diyor. Geçen sene bu zamanlar Ocak diyordu, yine Ocak diyor. Daha açık olmak lazım.

Mehmet Demirkol

"TERİM MEVLÜT ERDİNÇ'İ İSTİYORDU"

Hocanın ceza almasına neden olan konuşması kesinlikle, %99 eminim ki Mevlüt Erdinç ile ilgiliydi. İstiyordu ama Başakşehir'e teklifte bulunmadılar, al bonservisini gel dediler. Fenerbahçe teklif yaptı ve aldı. Galatasaray ile Başakşehir arasında geçen seneki gerginlikten de kaynaklandı bu"

Mehmet Demirkol: Fatih Terim depresyonda

Mehmet Demirkol, Fatih Terim, beIN, Spor

YORUMLAR(4)
DALYALI:Hee doğru diyi
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SERTAN 32:terım kıbılıdır terım egoludur ama fatıh g sarayın babasıdı. . r sosyalmedya fenerasyon mhk cok organıze gelıyor fatıhı taraftarın onunde kucultup gs bolmeye caalısyorlar terımsaha dısndada savas ıcınde. . faatıhe topyekun destek vermelıyız her platformda . . nıhat ozzdemır selımdoydan alı koc a. ş tumgucuyle saldırıyor uyanık olun. . her gun ıstıfa etırıyola takımda buna ayakuydurunca fatıh yoruluyor anlayın gs taraftarı
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ALİ BEY:Tff mhk medya bazı başkanlar uğraşıyor, kendi yönetiminden adamlar istediği ama alınmayan transferler bir yandan adam usandı.
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EMİR:Fatih Terim ancak Türkiyede Imparator olur. Adam tam Ego
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