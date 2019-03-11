Mehmet Demirkol, Loris Karius'u Fabri ile Kıyasladı

BeIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Konyaspor maçında yediği gollerle eleştirilerin hedefi olan Laris Karius'un performansını değerlendirdi.

"GECE HAYATI DEMEK İSTEMİYORUM"

Demirkol, " Beşiktaş'ın iyi bir ortam olacağını düşünüyordum, travmalarından sonra ama oyuncu biraz kapalı. Gece hayatı falan demek istemiyorum. İzin gününde istediğini yapar ama sahadaki performans olmayınca tartışılıyor." dedi.

"FABRİ SONRASI KARİUS'A KARAR VEREN KİM?"

Demirkol, "Karius, kendisini veremiyor. Fabri, sahada ağlıyordu. Fabri sonrası Karius'a karar veren kim? Kalecilik işi kaleciye sorulur... Kalecilik başka bir meslek. Şenol Güneş, Türk futbol tarihinin en önemli kalecilerinden birisiydi. Transfer kararını Şenol Güneş vermişse kötü bir ıska olmuş." diye konuştu.