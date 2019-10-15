Mehmet Demirkol, Merih Demiral'a övgü yağdırdı: Dünyanın en iyisi olabilir

Mehmet Demirkol, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçı beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. Demirkol, "Şenol hoca ile Deschamps'ın taktiği çarpıştı. Biz derin savunmada iyiydik. Pozisyon verdik ama nedeni çıkamayışımızdı. Çıkamazsanız, 2. bölgeye topu geçiremezseniz, ki rakip yarı alana ilk yarıda 40 dakika hiç gidemedik, böyle olur. Derin savunmada Şenol hocanın istediği oldu. O işi çok iyi yaptık ama açılmayı yapamadık." dedi.

"BURAK STANDARTLARININ ÜSTÜNDE OLSA MAÇI KAZANIRDIK"

Demirkol, "Merih ve Çağlar ikilisi çok yüksek potansiyelli oyuncu. Türk futbol tarihinde Alpay Özalan, Bülent Korkmaz, Emre Aşık gibi isimler var. Merih çok değerli bir oyuncu, her şeyden önce çok pozitif. Merih çok hırslı o hırsı devam etmeli ve bir de stoper çok fazla yere yatmaz. Merih dünyanın en iyi stoperi olabilir. Bu sinyalleri dün aldık. Çok fazla pozisyon verdik diyebilirsiniz fakat bu Fransa son dünya şampiyonu. Şenol Güneş'in dün akşam stratejisi tuttu. Burak Yılmaz standartlarının üstünde olsa dün maçı kazanırdık. Burak o pozisyonda da Mandanda'dan da penaltıyı alırdı." diye konuştu.