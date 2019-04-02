Mehmet Dicle Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MARDİN KIZILTEPE belediye başkan adayı olan Mehmet Dicle isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MARDİN KIZILTEPE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mehmet Dicle isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MARDİN KIZILTEPE adayı Mehmet Dicle kimdir? DP MARDİN KIZILTEPE adayı Mehmet Dicle yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Dicle Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MARDİN KIZILTEPE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Dicle KIZILTEPE ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. KIZILTEPE ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Mehmet Dicle adlı DP adayı toplamda 264 adet oy sayısına ulaştı.

MARDİN KIZILTEPE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.