Mehmet Durak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK belediye başkan adayı olan Mehmet Durak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Durak isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK adayı Mehmet Durak kimdir? Bağımsız ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK adayı Mehmet Durak yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Durak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Durak MİHALIÇÇIK ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. MİHALIÇÇIK ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Mehmet Durak adlı Bağımsız adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.