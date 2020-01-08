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Mehmet Ekici çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya kaydedilmeyen Mehmet Ekici, devre arası hazırlıklarında takımla beraber Antalya Belek'te yer alıyor.

08.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:15 Mehmet Ekici çalışmalarını sürdürüyor
'de sezon başında kadroya kaydedilmeyen Mehmet Ekici, devre arası hazırlıklarında takımla beraber 'te yer alıyor.

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya dahil edilmeyen ve sadece antrenmanlara katılan Mehmet Ekici, devre arası hazırlıklarında takımla beraber. Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından kamp kadrosuna dahil edilen Ekici'nin antrenmandaki performansı dikkat çekiyor. Tüm çalışmalarda oldukça istekli gözüken 29 yaşındaki futbolcunu takımda yer alan genç futbolculara da ağabeylik yapıyor.

Mehmet Ekici'nin ikinci yarı için kadroya dahil edilmesi gündemde bulunuyor. - ANTALYA

Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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