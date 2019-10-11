Haberler » Spor » Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile anlaştı

Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile anlaştı

Fenerbahçe'de sezon öncesinde TFF'ye bildirilen kadroda yer almayan Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile prensip anlaşması sağladı.

11.10.2019 10:58

Fenerbahçe'nin 'kendine kulüp' bul dediği Mehmet Ekici arayışlarını sürdürürken, rotasının Süper Lig olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve taraflar arasında prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi.

SEZON BAŞI KADRO DIŞI KALMIŞTI

Star'ın haberine göre; 2017'de Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Sarı-Lacivertli kulübe imza atan Mehmet Ekici, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Sezon öncesi kendine takım bulamayan Mehmet idmanlarını tek başına yapıyor.

Mesut Özil, Fenerbahçe ile masaya oturduMesut Özil, Fenerbahçe ile masaya oturdu

Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 5 futbolcuFatih Terim neşteri vurdu! Tam 5 futbolcu

Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile anlaştı

Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

YORUMLAR(8)
KOCUMBEY:ben yönetici olsam böyle karaktersiz bir oyuncuyu takımımda oynatmam yine satar yüzüstü bırakır gider bunu hiç bir takım almayacak ki diğer oyuncularada ibret olsun
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ŞERİFE61:TRABZONDAYKEN EN GÜZEL SEZONU YAŞARKEN FENERE GİTCEM ŞAMPİYON ETCEM DİYORDUN NOLDU ŞİMDİ ???????
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BJK:hani erken gelse feneri şampiyon yapacaktı
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
USTA:adam satmanın cezasını ödüyor bu futbolcu. ordanda adana demirspora. güle güle.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
SESESE:birinci lige devammm ekiçi seni yakında orayada almaslar yaa
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
GS Lİ:YAW FENERE ŞAMPİYONLUK İÇİN GELMİŞTİN HACI NOOLDU O İŞ HAKKAT ?
Yayından Kaldır
5 4
Cevap yaz
PROF. YORUMCU:GÜLE GÜLE SAKAT ADAM
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
M.ÇEK:Beşiktaş''a gelsene ne olur ne olur!!!!!! hahhhhhaaaa
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
12:15 Ünal Karaman kendini aştı
12:20 Mustafa cengiz: ali sami yen'i ve arkadaşlarını minnetle anıyorum
12:12 Hacılar Erciyes seride kararlı
12:12 Gönen'de 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri
12:11 Yahyalıspor umutlu gitti
12:10 (Özel haber) Dünya Şampiyonu Şaziye Erdoğan: "Madalyalarımı Mehmetçiğimize armağan ediyorum"
12:09 Talasgücü Belediyespor 3 puan hesabında
11.10.2019 12:33:26