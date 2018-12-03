Mehmet Ekici'nin, "Adım Adım Üstüne Koyuyoruz" Sözleri Fenerbahçelileri Çıldırttı

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Roman Neustadter ve 45+3. dakikada Özgür Çek kendi kalesine atarken, Kasımpaşa'nın gollerini 22 ve 54'te Mbaye Diagne kaydetti.

Maç sonunda konuşan Mehmet Ekici şu ifadeleri kullandı:

"Gönül isterdi ki üç puanı alalım ama maalesef olmadı. Geçen haftalara bakarsak iyi oynadık. Adım adım üstüne koyuyoruz. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah önümüzdeki haftalarda üç puana kavuşacağız."

TARAFTARLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Mehmet Ekici'nin bu yorumuna Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.