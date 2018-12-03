03 Aralık 2018, 22:19
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Mehmet Ekici'nin, "Adım Adım Üstüne Koyuyoruz" Sözleri Fenerbahçelileri Çıldırttı

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda konuşan Mehmet Ekici, "Geçen haftalara bakarsak iyi oynadık. Adım adım üstüne koyuyoruz." dedi. Bu açıklama, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Roman Neustadter ve 45+3. dakikada Özgür Çek kendi kalesine atarken, Kasımpaşa'nın gollerini 22 ve 54'te Mbaye Diagne kaydetti.

Maç sonunda konuşan Mehmet Ekici şu ifadeleri kullandı:

"Gönül isterdi ki üç puanı alalım ama maalesef olmadı. Geçen haftalara bakarsak iyi oynadık. Adım adım üstüne koyuyoruz. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah önümüzdeki haftalarda üç puana kavuşacağız."

TARAFTARLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Mehmet Ekici'nin bu yorumuna Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe,Kasımpaşa,Mehmet Ekici
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:19



YORUMLAR (5)
AVŞAR: Helal adım adım ilerliyorsunuz. Bu hafta yenilmediniz hiç olmazsa. Bir adım daha ilerlerseniz en büyük rakibiniz Erzurum u geçersiniz. Ha gayret Mehmet iyi yoldadınız
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F.B: 30. Hafta Civarı İyi Bir Başlangıç Yapıcaz İnşallah :)
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FB6 I-- GS0: ultra aslana bak gelmiş ezik kuşlar yazmış :) haha 45 bin kişi antreman yapıp yenilince yada berabere kalınca önce tff sonra mhk oda olmadı hakemlere saldıran zavallı kaç klüp var sen golcü alama sonra ağla oldu yaa
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TUZLALI: Ekici bir adım daha atarsanız küme düşeceksiniz .
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ULTRA.ASLAN: Ezik Kuşlar Sizi :)
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