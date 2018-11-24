Mehmet Ekici: Trabzon'da Taraftara Borcumu Ödeyeceğim

Trabzonspor'da 6 ay kadro dışı bırakılan ancak futbol hayatını bitirmek pahasına F.Bahçe'ye gelme sevdasından vazgeçemeyen Mehmet Ekici'yi heyecan sardı. Sakatlığını tamamen atlatan başarılı orta saha oyuncusu, "Trabzon'da özellikle son zamanlarda yaşadığım sıkıntıları unutamam. Buraya gelmemem için her şeyi yaptılar. Ama ben kariyerimi bitirmeyi göze alarak F.Bahçe'ye geldim. Uzun süre kadro dışı kaldığım için de burada çok sakatlık yaşadım. Ancak F.Bahçe taraftarı beni bağrına bastı. Onlara borcumu, Trabzonspor karşısında ödemek istiyorum" dedi.

Bordo-mavililerin tribünden göstereceği tepkiden çekinmediğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Rakip taraftarla bir sorunum yok. O dönemki yönetim bana bunları yaptı" ifadelerini kullandı. Ekici ayrıca teknik direktör Koeman ile de görüştü ve "2 yıldır bu maçı bekliyorum. Forma şansı verirseniz sizi mahcup etmeyeceğim" diye konuştu. (Kaynak: AMK)