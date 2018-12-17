17 Aralık 2018, 22:07
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Mehmet Ekici'ye Özel İlgi

Mehmet Ekici

Fenerbahçeli taraftarlar, Mehmet Ekici oyundan alınırken yaptıklarına tezahüratlarla Ekiciye büyük destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Mehmet Ekici oyundan alınırken yaptıklarına tezahüratlarla Ekiciye büyük destek verdi.

Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında oynanan müsabakada 68. dakikada oyundan alınan Mehmet Ekici'ye taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Müsabaka boyunca olumlu futbol gösteren Ekici, yerini Yassine Benzia'ya bırakırken tribünlerden alkışlarla kenarı geldi. Ekici yedek kulübesine geldiğinde Ersun Yanal ile selamlaşırken, Yanal'ın yüzündeki mutluluk gözlerinden okundu. - İSTANBUL Erzurumspor Kulübü,Fenerbahçe,Mehmet Ekici
Kaynak: İHA

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