Mehmet Ekici'ye Özel İlgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Mehmet Ekici
oyundan alınırken yaptıklarına tezahüratlarla Ekiciye büyük destek verdi.
Fenerbahçe ile Erzurumspor
arasında oynanan müsabakada 68. dakikada oyundan alınan Mehmet Ekici'ye taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Müsabaka boyunca olumlu futbol gösteren Ekici, yerini Yassine Benzia
'ya bırakırken tribünlerden alkışlarla kenarı geldi. Ekici yedek kulübesine geldiğinde Ersun Yanal
ile selamlaşırken, Yanal'ın yüzündeki mutluluk gözlerinden okundu. - İSTANBUL
Erzurumspor Kulübü,Fenerbahçe,Mehmet Ekici
Kaynak: İHA