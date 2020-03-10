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Mehmet Ekmekçi Esnaf gecesi

Mehmet Ekmekçi Esnaf gecesi İpek Salça grubunun katkılarıyla Antakya, Yayladağı ve Samandağının seçkin esnaflarının coşkulu kalabalığın katılımıyla gerçekleşti.

10.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:10
Mehmet Ekmekçi Esnaf gecesi

Mehmet Ekmekçi Esnaf gecesine Samandağ Bakallar Odası Bakanı Necdet Arslan, Yayladağı Esnaflar Odası Başkanı Nazif Çelik, İpek Salça Grubu Bölge Müdürü Hüseyin Ovayolu, Girişken Pazarlama Müdürü Cevat Girişken ile Yayladağı, Samandağı ve Antakyanın bir çok seçkin esnaflarının bir araya geldiği gecede esnaf gönüllerince eğlendiler. Sürpriz hediyelerin dağıtıldığı gecede esnafın doyasıya gönüllerince eğlendiği görüldü.

Çekiliş yapılan gecede hediyeler sahiplerini buldu. İpek Salça hediyeleri Mehmet Ağbaht, Selahattin Doğru, Mikdat Zubariye,Çeyrek altınlar Tahsin Mirioğlu ve Alaattin Mirioğluna çıktı.

İpek Salça grubunun katkısıyla oluşan esnaf gecesinde Mehmet Ekmekçi tüm misafirlerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mehmet Ekmekçi, Yayladağı, Samandağ, Güncel
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