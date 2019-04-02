Mehmet Emin Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Şırnak Güçlükonak belediye başkan adayı olan Mehmet Emin Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Şırnak Güçlükonak ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Emin Kılıç isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Şırnak Güçlükonak adayı Mehmet Emin Kılıç kimdir? HDP Şırnak Güçlükonak adayı Mehmet Emin Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Emin Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Şırnak Güçlükonak belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Emin Kılıç Güçlükonak ilçesinde % 30,42 oranında oy almıştır. Güçlükonak ilçesinde % 30,42 oranında oy olan Mehmet Emin Kılıç adlı HDP adayı toplamda 746 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Emin Kılıç Kimdir?

Mehmet Emin Kılıç, 1976'da Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde doğdu. 2002'de Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Rutan köyünde sağlık çalışanı olarak görev yaptı.

Şırnak Güçlükonak ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.