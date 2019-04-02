Mehmet Emin Pekcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AĞRI TUTAK belediye başkan adayı olan Mehmet Emin Pekcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AĞRI TUTAK ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mehmet Emin Pekcan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AĞRI TUTAK adayı Mehmet Emin Pekcan kimdir? BTP AĞRI TUTAK adayı Mehmet Emin Pekcan yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Emin Pekcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AĞRI TUTAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Emin Pekcan TUTAK ilçesinde % 0,50 oranında oy almıştır. TUTAK ilçesinde % 0,50 oranında oy olan Mehmet Emin Pekcan adlı BTP adayı toplamda 16 adet oy sayısına ulaştı.

AĞRI TUTAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.