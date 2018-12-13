MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Sivas Belediye Başkan adayını belirledi. Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Er oldu. Peki, Mehmet Er kimdir?

MEHMET ER KİMDİR?

Er, 1955 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Lise yıllarında ticaret hayatına girdi ve bugün bünyesinde 5 şirketi barındıran Er Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 9 şirketin ortaya çıkmasını sağladı. Er Döviz A.Ş, İstanbul Altın Borsası Aracı Kurumu, Erler Dayanıklı Tüketim Malları, Er Otomotiv, TOYOTA Plaza Er, Er Petrol, Er Et, Süt, Besicilik-Damızlık Araştırma ve Geliştirme, SE-TA Seri İnşaat ve Ticaret, Er Sigorta Aracılık Hizmetleri Mehmet Er'e ait şirketlerdir.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Mehmet Er, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Sivas Belediye Başkan adayı oldu.